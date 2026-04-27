Finale folle all'Olimpico: Lazio-Udinese pareggiano 3-3

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Dopo la bella e intensa gara delle 18.30, con vittoria del Cagliari sull'Atalanta per 3-2, anche il posticipo serale della 34^ giornata di Serie A non è da meno. Finisce 3-3 tra Lazio e Udinese ma il finale è davvero folle. La gara era inchiodata sul punteggio di 1-1 fino al minuto 80, in virtù del vantaggio nel primo tempo siglato da Ehizibue e del pareggio biancoceleste a inizio ripresa con Pellegrini. A dieci dal termine, però, i capitolini rimettono la testa avanti con Pedro. È solo l'inizio di una conclusione da thriller: Arthur Atta tra l'86° e il 93° segna una clamorosa doppietta, prima che ancor più clamorosamente Daniel Maldini riporti tutto in equilibrio al 96°. Un pareggio che sa tanto di gara da fine stagione, con due squadre che hanno ormai poco da chiedere al campionato.

VENERDÌ 24 APRILE 2026

Napoli-Cremonese 4-0

SABATO 25 APRILE 2026

Parma-Pisa 1-0

Bologna-Roma 0-2

Verona-Lecce 0-0

DOMENICA 26 APRILE 2026

Fiorentina-Sassuolo 0-0

Genoa-Como 0-2

Torino-Inter 2-2

Milan-Juventus 0-0

LUNEDÌ 27 APRILE 2026

Cagliari-Atalanta 3-2

Lazio-Udinese 3-3