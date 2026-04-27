Serie A, la classifica aggiornata: un punto a testa per Lazio e Udinese
Il pareggio pirotecnico tra Lazio e Udinese, che hanno regalato spettacolo all'Olimpico nel posticipo della 34^ giornata con un 3-3 divertente e mai definitivo fino al triplice fischio, ha chiuso il quintultimo turno di campionato di Serie A Enilive. Un punto a testa per due squadre che, onestamente, non hanno molto da chiedere a questo campionato: i friulani hanno ottenuto l'obiettivo salvezza da tempo, i biancocelesti pensano solo alla finale di Coppa Italia che potrebbe regalare un posto in Europa.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la domenica della 34esima giornata:
Inter 78 (33)
Napoli 69 (34)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Roma 61 (34)
Como 61 (34)
Atalanta 54 (34)
Lazio 48 (34)
Bologna 48 (34)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 44 (34)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 36 (34)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
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