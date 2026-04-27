Ambrosini non ha dubbi: "Se fosse il Milan prenderei subito Lewandowski"
Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così a DAZN dello 0-0 del Milan contro la Juventus: "Partita brutta dominata dall'attenzione. Chi affronta il Milan, anche se sembra che non possono essere pericolosi, poi stanno più attenti perchè conoscono la forza dei rossoneri in ripartenza. Credo che entrambi gli allenatori siano sodisfatti di questo punto. Tra l'Inter e le altre c'è un grosso gap a livello di gol segnati. Il Milan terminerà probabilmente con la miglior difesa, ma poi dovrà prendere giocatori che fanno gol. Lewandowski? Se fossi il Milan lo prenderei".
Questo il tabellino di Milan-Juventus 0-0, partita valida per la 34^ giornata di Serie A:
MILAN-JUVENTUS 0-0
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.
JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan