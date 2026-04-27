Bergomi non convinto da come Bartesaghi ha impostato l'uno contro uno con Conceicao
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Intervenuto negli studi di Sky Sport nel post partita di Milan-Juventus durante 'Sky Calcio Club', Giuseppe Bergomi ha detto la sua sulla partita che si è da poco conclusa a reti bianche in quel di San Siro:
“Bartesaghi non ha interpretato bene l’1 contro 1 con Conceiçao. Mi aspettavo questo tipo di partita, anche perché la Juventus era la squadra che aveva più da perdere. Il Milan ha perso uno scontro diretto, contro il Napoli, in una partita che è stata più o meno è stato simile a questa. Quando il Milan affronta squadre di alta classifica si difende bene, concedono pochi tiri. Poi gli scontri diretti li ha vinti quasi tutti quest’anno”
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