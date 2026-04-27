Ravezzani duro: “Prezzi dei biglietti vergognosi, prima o poi qualcuno deve intervenire”

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Nel canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato il pareggio a reti bianche tra Milan e Juve andato in scena ieri sera a San Siro. Queste le sue parole:

"Lo 0-0 fra Milan e Juventus dà la misura di una partita senza emozioni, senza campioni, in cui l'unica cosa veramente di altissimo livello, straordinario, mai visto prima a San Siro sono stati i biglietti che hanno dovuto pagare i poveri tifosi che hanno diritto, a mio avviso, ad andare in curva a vedersi una partita con prezzi decenti. Il calcio è uno sport popolare, viene dal popolo. Ridurlo con queste tariffe a qualcosa per ricchi o comunque detentori di alti stipendi è imbarazzante, vergognoso e credo che qualcuno dovrebbe prima o poi intervenire per dire a queste società americane che controllano il Milan e l'Inter che esiste anche un dovere di permettere alle persone di andare a vedere la loro squadra del cuore senza essere prese per la gola, come è successo anche nella partita fra Milan e Juventus".