MN - Grimaldo strizza l'occhio al Milan: "Un club davvero attraente, mai dire mai.."

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva, per MilanNews.it Alex Grimaldo, esterno di Bayer Leverkusen e Spagna finito sul taccuino del club.

Questo un estratto delle dichiarazioni del terzino spagnolo:

"Io al Bayer Leverkusen sono felice. Però il Milan è uno dei più grandi club d'Italia con uno stadio, una tifoseria e una squadra incredibile (ride, ndr). Ma io in Germania sono davvero contento. Vedremo...".

Il Milan è il Real Madrid e il Barcellona d'Italia?

"Sì, esatto. Come ho detto il Milan è uno dei club più grandi d'Italia. Se non il più grande. Y bueno... vediamo quello che accadrà quest'estate. Però lo ripeto per l'ennesima volta: al Bayer sono felice."

Però 'nunca decir nunca' come dite voi in Spagna. Mai dire mai.

"No, ovviamente no. Noi giocatori vogliamo giocare nei migliori club del mondo e il Milan è una squadra storica. Parliamo di un club che lotta sempre per vincere. Ai miei occhi il Milan è un club attraente."