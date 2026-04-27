Ravezzani: “La Juve doveva fare di più, Spalletti impacchettato da Allegri”

Ravezzani: “La Juve doveva fare di più, Spalletti impacchettato da Allegri”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:10News
di Andrea La Manna

In commento allo 0-0 tra Milan e Juventus, è intervenuto sul suo profilo X il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani. Secondo la sua opinione, la Juventus avrebbe dovuto approfittare della scarsa forma dei rossoneri per provare a portare a Torino i 3 punti, ma così non è stato perché Spalletti si è fatto impacchettare da Allegri. Di seguito le sue parole:

"La Juve gioca una partita modesta contro un Milan malridotto nel finale (Estupinan, Fullkrug, Ricci, Nkunku, Jashari). Spalletti doveva approfittarne. Invece si lascia impacchettare da Allegri. Un errore togliere Conceicao, il migliore. Poi, certo, David resta poca roba".