M.Orlando dopo Milan-Juve: "Nel secondo tempo ho spento la tv. È qualcosa di drammatico"

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Il big match tra Milan e Juventus che si è giocato domenica sera a San Siro ha lasciato un po' di amaro in bocca a tifosi e appassionati che si aspettavano una partita ben più avvincente rispetto allo 0-0 scialbo e avaro di emozioni che è andato in scena sul prato della Scala del Calcio. I commenti degli opinionisti si sono sprecati in maniera spesso negativo sullo spettacolo offerto dalle due squadre. Tra questi anche l'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto nel corso di Maracanà su Tuttomercatoweb.com.

Come ha visto Milan-Juve?

"Speravo se la giocassero in modo diverso. Al secondo tempo ho spento la tv, perché l'andazzo era quello. Un'altra brutta figura. È vero che conta il risultato, però vai in Mondovisione e fai vedere una partita del genere...".

Chi più responsabile di questa partita negativa?

"Entrambi gli allenatori. La mentalità e il modo di giocare te lo dà lui. Si vedeva proprio, vedevi Pulisic che prendeva palla e nessuno lo accompagnava. È vero che è in crisi l'americano, ma si vedeva che la prima cosa era non scoprirsi per non prendere gol. Abbiamo visto delle partite inguardabili in questo turno di campionato. Qui bisogna cambiare qualcosa, è qualcosa di drammatico. Non va proprio bene".