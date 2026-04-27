Sabatini: “Cosa rischia l’Inter? Accuse pesanti, se confermate sarebbe imbarazzante”

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Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato quanto uscito nelle ultime ore in merito alle accuse rivolte all'Inter nell'ambito del caos arbitri. Queste le sue parole:

"Allora, è un anno che il PM lavora su tutto questo. Ci sono intercettazioni, ci saranno degli interrogatori evidentemente ci sono anche svariati indagati. Per ora sono usciti soltanto Paterna, Rocchi e Gervasoni, ma ce ne saranno evidentemente anche altri. Dipenderà anche molto dalle intercettazioni. E allora che cosa rischia l'Inter? I termini nell'ordinanza del PM combinare gli arbitraggi e schermare sono accuse pesanti, sinceramente. Se dovessero venire provate queste accuse e come le possono provare con le intercettazioni e sembra che abbiano le intercettazioni ad hoc, è chiaro che diventerebbe diciamo imbarazzante per l'Inter".