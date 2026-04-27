Sabatini: “Cosa rischia l’Inter? Accuse pesanti, se confermate sarebbe imbarazzante”
Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato quanto uscito nelle ultime ore in merito alle accuse rivolte all'Inter nell'ambito del caos arbitri. Queste le sue parole:
"Allora, è un anno che il PM lavora su tutto questo. Ci sono intercettazioni, ci saranno degli interrogatori evidentemente ci sono anche svariati indagati. Per ora sono usciti soltanto Paterna, Rocchi e Gervasoni, ma ce ne saranno evidentemente anche altri. Dipenderà anche molto dalle intercettazioni. E allora che cosa rischia l'Inter? I termini nell'ordinanza del PM combinare gli arbitraggi e schermare sono accuse pesanti, sinceramente. Se dovessero venire provate queste accuse e come le possono provare con le intercettazioni e sembra che abbiano le intercettazioni ad hoc, è chiaro che diventerebbe diciamo imbarazzante per l'Inter".
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