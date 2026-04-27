Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari mette una mano sulla salvezza
Vittoria di capitale importanza quella che il Cagliari ha ottenuto in casa contro l'Atalanta, nel primo dei due posticipi della 34^ giornata del campionato di Serie A Enilive. La squadra di mister Pisacane ha vinto una gara molto emozionante per 3-2 e si è così portato a +8 dalla Cremonese terzultima a quattro giornate dal termine. La salvezza non è ancora matematica ma i sardi hanno una mano sul pass per la prossima edizione del massimo campionato italiano. Frena invece Palladino che rimane a -6 dalla coppia Roma-Como e dunque deve dire addio alle speranze di Europa che conta.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la domenica della 34esima giornata:
Inter 78 (33)
Napoli 69 (34)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Roma 61 (34)
Como 61 (34)
Atalanta 54 (34)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 36 (34)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
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