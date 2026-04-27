Sabatini su Milan-Juve: “Meglio due feriti che un morto, ma corsa Champions ancora aperta”

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Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato del match andato in scena ieri sera a San Siro tra Milan e Juve. Queste le sue parole:

"Sapete come si diceva tanti anni fa, meglio due feriti che un morto. Eh, poi è un proverbio che se adattato al calcio, non è più andato bene a nessuno, però è stata questa l'impressione che hanno dato Milan e Juventus, soprattutto negli ultimi minuti, quando c'era nella testa di tutti i giocatori la classifica che consente sia ai rossoneri che ai bianconeri di mantenere il vantaggio consistente, significativo nei confronti del Como. Certo, la lotta Champions ancora non è finita, ma soprattutto per il Milan e in seconda opzione anche per la Juventus, meglio avere tre punti di vantaggio, se nel caso del Milan, che rischiare una rimonta da due squadre che hanno appena vinto, cioè appunto il Como e la Roma. Com'è andata questa partita, questo 0-0? Beh, non si può fare tanta differenza né sul risultato né sul gioco. Le due squadre hanno giocato uguale, tantissima attenzione in difesa, tantissima attenzione a non concedere ripartenze. Stavolta paradossalmente, ma neanche tanto, è stato il Milan che ha concesso più contropiedi alla Juventus".