Ravezzani sottolinea: “Il Milan ha un problema irrisolvibile, la Champions così è un’impresa”
Ieri sera, durante il big match Milan-Juventus, i rossoneri hanno riscontrato il solito problema offensivo che non ha permesso agli uomini di Allegri di creare un numero importante di occasioni da rete. Oltre all'impostazione della partita, nel mirino sono finiti i soliti due nomi, quelli di Rafa Leao e Christian Pulisic. In merito si è espresso il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani sul suo profilo X, che così ha commentato.
"Il Milan ha un problema irrisolvibile: Leao e Pulisic insieme hanno fatto 1 tiro (altissimo) quando erano in campo. Se i 2 attaccanti titolari giocano e così è le riserve sono Fullkrug e Nkunku arrivare in Champions è un’impresa".
Il Milan ha un problema irrisolvibile: Leao e Pulisic insieme hanno fatto 1 tiro (altissimo) quando erano in campo. Se i 2 attaccanti titolari giocano e così è le riserve sono Fullkrug e Nkunku arrivate in Champions è un’impresa.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 26, 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan