Ravezzani sottolinea: “Il Milan ha un problema irrisolvibile, la Champions così è un’impresa”

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Ieri sera, durante il big match Milan-Juventus, i rossoneri hanno riscontrato il solito problema offensivo che non ha permesso agli uomini di Allegri di creare un numero importante di occasioni da rete. Oltre all'impostazione della partita, nel mirino sono finiti i soliti due nomi, quelli di Rafa Leao e Christian Pulisic. In merito si è espresso il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani sul suo profilo X, che così ha commentato.

"Il Milan ha un problema irrisolvibile: Leao e Pulisic insieme hanno fatto 1 tiro (altissimo) quando erano in campo. Se i 2 attaccanti titolari giocano e così è le riserve sono Fullkrug e Nkunku arrivare in Champions è un’impresa".