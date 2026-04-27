Pazzini deluso: “Partita troppo brutta, la colpa è di entrambe le squadre”

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Durante l'ultima puntata di Pressing, andata in onda nel post partita di Milan-Juventus terminata 0-0, si è espresso l'ex bomber dei rossoneri Giampaolo Pazzini che si è detto deluso dalle due squadre e dalle loro prestazioni. Queste le loro parole:

"Non mi aspettavo una partita così brutta. Però penso che le colpe sono da dividere a metà, perché è vero che il Milan gioca troppo basso, ma la Juventus ha giocato piano, lenta, con questi scorrimenti infiniti, qualche guizzo di Conceiçao. La cosa che resta è che è stata una partita veramente brutta".