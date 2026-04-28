Milan, si ferma Modric: quanto dovrà stare fuori e chi lo sostituirà

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Il Milan perde Luka Modric per le ultime quattro gare di campionato. Il croato, in seguito al durissimo scontro di gioco con Locatelli durante il match di domenica contro la Juventus, è stato operato ieri per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. Il centrocampista dovrà restare fuori tra le sei e le otto settimane, dunque la sua stagione in rossonero è già finita, mentre non è a rischio la sua presenza al Mondiale con la Croazia. Chi lo sostituirà in rossonero in questo finale di campionato? Come riporta La Gazzetta dello Sport, il sostituto naturale sarebbe Ardon Jashari, ma attenzione anche a Samuele Ricci.

Questo il comunicato del Milan: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".