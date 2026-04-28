Milan-Gila, la trattativa non sarà facile per due motivi: concorrenza e Lotito

vedi letture

Il Milan è pronto ad andare all'assalto di Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio, ma anche in via Aldo Rossi sono consapevoli che la trattativa per arrivare allo spagnolo non sarà per nulla facile. I motivi, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, sono principalmente due: prima di tutto sul giocatore c'è grande concorrenza visto che anche altri club come Inter, Juventus e Napoli hanno informazioni all’entourage del calciatore e indirettamente hanno sondato il terreno per capire quanto la Lazio si aspetta di ricavare dal suo cartellino.

Il secondo ostacolo da superare è il presidente biancoceleste Claudio Lotito, con il quale non è mai facile trattare, soprattutto in presenza dell'interessamento di più squadre. Nemmeno il fatto che Gila abbia il contratto in scadenza nel 2027 è un motivo per svendere il difensore: in passato il numero uno della Lazio ha infatti corso il rischio di perdere a zero un tesserato (e a volte poi è successo veramente) pur di non cederlo a prezzo di saldo. Il Milan è dunque avvisato, ma questo non vuol dire che il Diavolo non ci proverà concretamente per lo spagnolo.