Tuttosport titola: "Tomori 2030: avanti tutta per il sì"

vedi letture

"Tomori 2030: avanti tutta per il sì": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che nelle prossime settimane potrebbe arrivare il rinnovo di Fikayo Tomori fino al 30 giugno 2030 (l'attuale contratto scade nel 227). I dialoghi tra le parti sono ben avviati da tempo e sia da via Aldo Rossi he dall'entourage del giocatore filtrano sensazioni positive sul prolungamento del difensore inglese.

Al termine di Milan-Juventus 0-0, Tomori ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di Telelombardia: "Dopo Napoli ed Udinese dovevamo fare uno switch e siamo tornati a fare le basi perché magari le avevamo perse un po'. Nelle ultime due partite abbiamo difese bene, come una squadra. Oggi non siamo riusciti a vincere ma è un buon punto per il nostro percorso e dobbiamo continuare".