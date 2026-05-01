Domani il Derby Femminile all'Arena Civica di Milano. Ingresso gratuito

Domani il Derby Femminile all'Arena Civica di Milano. Ingresso gratuito
© foto di Lorenzo De Angelis
Oggi alle 15:12MILAN FEMMINILE
di Manuel Del Vecchio

Questo weekend, sabato 2 maggio alle ore 18:30, ci sarà il Derby Femminile.

L’Inter ospita il Milan all’Arena Civica di Milano. L’ingresso per l’evento sarà gratuito, comunica il Comune di Milano.