Femminile, Milan-Napoli al Puma House of Footbal: info sui biglietti
Una partita importante, di nuovo sul nostro campo preferito. Le rossonere, quinte in classifica con 28 punti, ospitano il Napoli, quarto con 29, in un match interessante per contenuti e classifica, visto che la terza posizione è lontana soltanto quattro punti. Tanti motivi, dunque, per credere a un obiettivo bello e importante: uno di questi motivi è il ritorno al PUMA House of Football. Le ragazze di Coach Bakker, reduci da quattro risultati utili consecutivi, cercano sul campo di casa un'altra soddisfazione nella 19ª giornata di Serie A Women, in programma sabato 25 aprile alle 15.00.
La vendita dei biglietti per Milan-Napoli Women aprirà giovedì 23 aprile. I tagliandi saranno disponibili su Vivaticket, nella scheda evento, e saranno acquistabili esclusivamente online.
MILAN-NAPOLI WOMEN, SERIE A WOMEN
SABATO 25 APRILE ALLE ORE 15.00
PUMA HOUSE OF FOOTBALL
BIGLIETTI: 10€
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