Milan Femminile, vittoria alla penultima contro il Parma. Ma la Champions non è più possibile

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Il Milan Femminile vince la sua penultima partita del campionato di Serie A Women: 3-1 in casa contro il Parma grazie al gol di Arrigoni e alla doppietta di capitan Grimshaw. Rossonere quinte a -1 dalla Fiorentina quarta ma a -4 dal terzo posto della Juventus che ha pareggiato con l'Inter: svaniscono così le chance di agguantare un posto Women Champions League, anche se la stagione è stata sicuramente positiva specialmente rispetto all'anno scorso.

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 3-1

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni (43'st Cernoia), Mascarello, Grimshaw; Stokić (13'st Renzotti), Dompig (13'st Kamczyk), Kyvåg (46'st Sesay). A disp.: Babb, Estévez, Tornaghi; Donolato, Sorelli; Van Dooren. All.: Bakker.

PARMA (3-4-2-1): Copetti; Minuscoli, Ambrosi, Cox (19'st Cissoko); Rabot (23'st Cardona), Gueguen, Uffren, Dominguez; Prugna (23'st Zamanian), Distefano (1'st Kaján); Kerr (34'st Navarro). A disp.: Ceasar, Fabiano; Bou, Masu; Benedetti, Pondini; Leskinen. All.: Valenti.

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Gol: 14' Arrigoni (M), 20' Uffren (P), 21'st e 45'st Grimshaw (M).

Ammonita: 11'st Prugna (P).