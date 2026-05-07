Femminile, Milan-Parma: disponibili i biglietti per l'ultima gara casalinga

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L'ultima partita casalinga della stagione, l'ultima occasione per abbracciare la squadra e sostenerla per 90 minuti più recupero. Le rossonere ospitano la matricola Parma, a un passo dalla salvezza aritmetica, per la penultima giornata di campionato, la 21ª di Serie A Women. Un nuovo appuntamento alla PUMA House of Football, per tifare Milan tutti insieme: vi aspettiamo domenica 10 maggio alle 12.30.

I biglietti per Milan-Parma sono disponibili su Vivaticket, nella scheda evento, e sono acquistabili esclusivamente online.

MILAN-PARMA, SERIE A WOMEN

DOMENICA 10 MAGGIO ALLE ORE 12.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL

BIGLIETTI: 10€