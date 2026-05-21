Milan Femminile: note positive e un futuro che sorride

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Si è chiusa tra conferme e crescita la stagione del Milan Femminile, squadra guidata dalla coach Suzanne Bakker.

Il sipario sul 2025/26 delle rossonere si è chiuso domenica con la sfida contro la Ternana. Un'annata che, in numeri, si chiude al sesto posto con 32 punti: una posizione finale che non descrive in maniera del tutto veritiera quello che è stato il cammino della squadra, a lungo in lotta per entrare tra le prime tre della classe, prima del leggero calo finale che ha permesso alla Juventus di aprire il gap decisivo. Alle rossonere, in alcune partite, è mancato il cosiddetto "killer instinct" che sarebbe servito per entrare pienamente nella lotta, per esempio nei due 0-0 casalinghi di marzo e aprile contro Como e Napoli, o nel ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Ci sono state tante note positive in un campionato che, comunque, ha presentato diverse difficoltà, a partire dai lunghi infortuni che hanno colpito alcune giocatrici chiave come Sorelli, Stokić e Renzotti. Quest'ultima si è dovuta fermare nel momento più brillante della sua stagione, che era nata sotto una buona stella, con gol e assist a ripetizione. Tre ragazze, Nadine, Sara e Monica, che arrivano dal nostro Settore Giovanile, hanno vinto lo Scudetto Primavera nel 2024 da protagoniste e rappresentano elementi su cui costruire il futuro.

Positivo anche l'impatto dei nuovi acquisti del mercato estivo, con Kayleigh van Dooren che è stata la miglior marcatrice stagionale con 8 reti complessive (7 in Serie A e 1 in Women's Cup); Thea Kyvåg e Soo-Jeong Park (4 assist a testa) hanno dato corsa e idee al reparto offensivo, mentre la continuità di Kay-Lee de Sanders e Milicia Keijzer in difesa ha dato garanzie e alternative a Coach Bakker. In porta, Sandra Estévez Ogalla si è fatta trovare pronta, parando un rigore nel big match contro la Juve al suo debutto in campionato.

Alle spalle della Prima Squadra scalpita una Primavera che, a due anni di distanza, è tornata a vincere lo Scudetto dando garanzia, una volta di più, sulla qualità e sulla validità del progetto. Il Settore Giovanile si conferma un bacino di talento e di idee a cui attingere per il futuro, e il lavoro del Club va esattamente in questa direzione. Si ripartirà nella prossima stagione con ambizioni rinnovate e tanta voglia di far bene, mantenendo l'idea propositiva di gioco che ha sempre contraddistinto questa squadra.