Oggi il Derby Femminile all'Arena Civica di Milano. Ingresso gratuito

Oggi il Derby Femminile all'Arena Civica di Milano. Ingresso gratuito
Oggi alle 07:45MILAN FEMMINILE
di Manuel Del Vecchio

Oggi, sabato 2 maggio alle ore 18:30, ci sarà il Derby Femminile.

L’Inter ospita il Milan all’Arena Civica di Milano. L’ingresso per l’evento sarà gratuito, comunica il Comune di Milano.