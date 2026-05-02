Oggi il Derby Femminile all'Arena Civica di Milano. Ingresso gratuito
Oggi, sabato 2 maggio alle ore 18:30, ci sarà il Derby Femminile.
L’Inter ospita il Milan all’Arena Civica di Milano. L’ingresso per l’evento sarà gratuito, comunica il Comune di Milano.
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