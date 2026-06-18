UFFICIALE: Suzanne Bakker rinnova per un anno con Milan Femminile
Il Milan Femminile dà continuità al suo progetto. Dopo non essere andate troppo lontane dalla qualificazione in Women's Champions League in questa stagione, migliorando sensibilmente il rendimento della scorsa, il club rossonero ha deciso di rinnovare per un ulteriore anno il contratto dell'allenatrice Suzanne Bakker, sulla panchina milanista da due stagioni. La speranza è che la crescita sia continua anche grazie all'apporto delle giovani calciatrici che tante soddisfazioni si stanno togliendo a livello giovanile.
BAKKER RINNOVA CON IL MILAN FEMMINILE
Il comunicato con cui il Milan ha annunciato il rinnovo del contratto di un anno per l'allenatrice Suzanne Bakker con il Milan Femminile: "AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Suzanne Bakker fino al 30 giugno 2027.
Coach Bakker, arrivata sulla panchina rossonera nell’estate 2024, ha portato professionalità, competenza e una chiara identità di gioco, contribuendo alla crescita del progetto tecnico della Prima Squadra.
Nel corso delle stagioni, ha dedicato particolare attenzione alla crescita delle giovani calciatrici provenienti dal Settore Giovanile, accompagnandone l’inserimento in Prima Squadra e valorizzandone il talento".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan