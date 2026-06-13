Milan Femminile, Marta Mascarello ha rinnovato fino al 2028

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Il Milan ha annunciato il rinnovo fino al 30 giugno 2028 della centrocampista della prima squadra femminile Marta Mascarello

Il sito ufficiale del Milan riporta l'ufficialità del rinnovo di Marta Mascarello, centrocampista della prima squadra femminile, fino al 30 giugno 2028. Ecco il comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Marta Mascarello fino al 30 giugno 2028.

Marta, classe 1998, è approdata in rossonero nell'estate 2022 ed è da subito diventata parte integrante del Milan arrivando a collezionare, ad oggi, 93 presenze. La sua crescita in rossonero è stata accompagnata da impegno, serietà e senso di appartenenza, qualità che l’hanno resa un punto di riferimento importante all’interno del gruppo squadra".