Coppa Italia Women, al secondo turno il Milan attende la vincente di Arezzo-Parma

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Il sito della FIGC riporta la graduatoria dell'edizione 2026-27 della Coppa Italia Women. Al secondo turno il Milan aspetta una tra Arezzo e Parma

Inizierà domenica 30 agosto l’edizione 2026-27 della Coppa Italia Women. Con il comunicato ufficiale numero 3 è stata ufficializzata la graduatoria di accesso alla competizione, sulla base della classifica finale dei campionati di Serie A e Serie B della passata stagione, con le ultime due posizioni riservate alle squadre neopromosse in Serie B, e protagoniste del turno preliminare. San Marino Academy-Catania e Verona-Moncalieri saranno quindi le due partite che apriranno ufficialmente una competizione che si svilupperà in turni a eliminazione diretta.



Nel primo turno, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, entreranno in scena le squadre dalla posizione numero 9 alla 22, con gara secca da disputare in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria; le squadre dalla posizione numero 1 alla numero 8 debutteranno infine negli ottavi di finale (19 e 20 dicembre), anche questi da disputare in gara secca in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria.

Quarti di finale e semifinali si giocheranno invece con gare di andata e ritorno, con quest’ultima in casa della squadra meglio piazzata in graduatoria. La finale, infine, è prevista tra il 22 e il 23 maggio, con orario e sede da definire. Detentrice del trofeo è la Roma, grazie alla vittoria sulla Juventus nella finale dello scorso 24 maggio disputata a Vicenza.

1 - Roma (detentrice del trofeo)2 - Inter3 - Juventus4 - Fiorentina5 - Lazio7 - Napoli Women8 - Como Women9 - Sassuolo10 - Ternana Women11 - Parma12 - Como 190713 - Genoa14 - Lumezzane15 - Cesena16 - Bologna17 - Freedom18 - Res Donna Roma19 - Frosinone20 - Vicenza21 - Brescia22 - Arezzo23 - San Marino Academy24 - Hellas Verona25 - Moncalieri26 - Catania

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Turno preliminare: domenica 30 agosto

1° turno: sabato 19-domenica 20 settembre

2° turno: sabato 19-domenica 20 dicembre

Andata quarti di finale: 19-20-21 gennaio

Ritorno quarti di finale: 16-17-18 febbraio

Andata semifinali: 16-17-18 marzo

Ritorno semifinali: 27 marzo

Finale: sabato 22-domenica 23 maggio (data, orario e sede da definire)



TURNO PRELIMINARE - Domenica 30 agosto, ore 17*

San Marino Academy-Catania

Hellas Verona-Moncalieri

*in caso di parità al 90' non si disputeranno i tempi supplementari ma la qualificazione sarà decisa ai tiri di rigore



PRIMO TURNO - Sabato 19-Domenica 20 settembre* (tra parentesi la squadra testa di serie che attende la vincente dell’accoppiamento)

Freedom-Bologna (Roma)

Verona/Moncalieri-Sassuolo (Como Women)

Brescia-Como 1907 (Lazio)

Vicenza-Genoa (Fiorentina)

Frosinone-Lumezzane (Juventus)

Arezzo-Parma (Milan)

San Marino Academy/Catania-Ternana Women (Napoli Women)

Res Donna Roma-Cesena (Inter)

*in caso di partecipazione alla finale di Serie A Women’s Cup di una o più squadre impegnate nel primo turno di Coppa Italia, questo verrà rinviato a data successiva