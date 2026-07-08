Coppa Italia Women, al secondo turno il Milan attende la vincente di Arezzo-Parma
Inizierà domenica 30 agosto l’edizione 2026-27 della Coppa Italia Women. Con il comunicato ufficiale numero 3 è stata ufficializzata la graduatoria di accesso alla competizione, sulla base della classifica finale dei campionati di Serie A e Serie B della passata stagione, con le ultime due posizioni riservate alle squadre neopromosse in Serie B, e protagoniste del turno preliminare. San Marino Academy-Catania e Verona-Moncalieri saranno quindi le due partite che apriranno ufficialmente una competizione che si svilupperà in turni a eliminazione diretta.
Nel primo turno, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, entreranno in scena le squadre dalla posizione numero 9 alla 22, con gara secca da disputare in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria; le squadre dalla posizione numero 1 alla numero 8 debutteranno infine negli ottavi di finale (19 e 20 dicembre), anche questi da disputare in gara secca in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria.
Quarti di finale e semifinali si giocheranno invece con gare di andata e ritorno, con quest’ultima in casa della squadra meglio piazzata in graduatoria. La finale, infine, è prevista tra il 22 e il 23 maggio, con orario e sede da definire. Detentrice del trofeo è la Roma, grazie alla vittoria sulla Juventus nella finale dello scorso 24 maggio disputata a Vicenza.
COPPA ITALIA WOMEN 2026-27, LA GRADUATORIA
1 - Roma (detentrice del trofeo)
2 - Inter
3 - Juventus
4 - Fiorentina
5 - Lazio
6 - Milan
7 - Napoli Women
8 - Como Women
9 - Sassuolo
10 - Ternana Women
11 - Parma
12 - Como 1907
13 - Genoa
14 - Lumezzane
15 - Cesena
16 - Bologna
17 - Freedom
18 - Res Donna Roma
19 - Frosinone
20 - Vicenza
21 - Brescia
22 - Arezzo
23 - San Marino Academy
24 - Hellas Verona
25 - Moncalieri
26 - Catania
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Turno preliminare: domenica 30 agosto
1° turno: sabato 19-domenica 20 settembre
2° turno: sabato 19-domenica 20 dicembre
Andata quarti di finale: 19-20-21 gennaio
Ritorno quarti di finale: 16-17-18 febbraio
Andata semifinali: 16-17-18 marzo
Ritorno semifinali: 27 marzo
Finale: sabato 22-domenica 23 maggio (data, orario e sede da definire)
TURNO PRELIMINARE - Domenica 30 agosto, ore 17*
San Marino Academy-Catania
Hellas Verona-Moncalieri
*in caso di parità al 90' non si disputeranno i tempi supplementari ma la qualificazione sarà decisa ai tiri di rigore
PRIMO TURNO - Sabato 19-Domenica 20 settembre* (tra parentesi la squadra testa di serie che attende la vincente dell’accoppiamento)
Freedom-Bologna (Roma)
Verona/Moncalieri-Sassuolo (Como Women)
Brescia-Como 1907 (Lazio)
Vicenza-Genoa (Fiorentina)
Frosinone-Lumezzane (Juventus)
Arezzo-Parma (Milan)
San Marino Academy/Catania-Ternana Women (Napoli Women)
Res Donna Roma-Cesena (Inter)
*in caso di partecipazione alla finale di Serie A Women’s Cup di una o più squadre impegnate nel primo turno di Coppa Italia, questo verrà rinviato a data successiva
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