Serie A Women's Cup: la graduatoria di ingresso per l’edizione 2026-27. Domani il sorteggio della fase a gironi
Il primo atto della stagione 2026-27 è in programma lunedì 6 luglio alle ore 11. Nella sede della FIGC verranno infatti sorteggiati i tre gironi della seconda edizione della Serie A Women’s Cup, al via nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Parteciperanno le 12 squadre di Serie A Women, che come lo scorso anno saranno divise in tre gironi da quattro squadre ciascuno: alle semifinali accederanno le prime classificate e la migliore seconda, con la novità per la Serie A Women’s Cup 2026-27 rappresentata dal fatto che le semifinali si svolgeranno in gara unica e in casa di uno dei due club, con la sede che sarà determinata tramite sorteggio. La finale si giocherà invece in campo neutro nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre.
Ufficiale la graduatoria di ingresso alla competizione: la Juventus, detentrice del trofeo, occupa la posizione numero 1, seguita dalla Roma campione d’Italia. Il resto della graduatoria segue il posizionamento in classifica dell’ultima Serie A Women, con il Como 1907 neopromosso che occupa la posizione numero 12.
SERIE A WOMEN’S CUP 2026-27 – Graduatoria di ingresso
1 – Juventus
2 – Roma
3 – Inter
4 – Fiorentina
5 – Lazio
6 – Milan
7 – Napoli Women
8 – Como Women
9 – Sassuolo
10 – Ternana Women
11 – Parma
12 – Como 1907
IL SORTEGGIO In ogni girone sarà inserita una squadra tra la posizione 1 e la posizione numero 3 (A), una tra la posizione numero 4 e la numero 6 (B), una tra la numero 7 e la numero 9 (C) e una tra la numero 10 e la numero 12 (D).
Questo l’ordine predeterminato delle partite:
PRIMA GIORNATA (22-23 agosto)
D-A
B-C
SECONDA GIORNATA (29-30 agosto)
A-C
B-D
TERZA GIORNATA (5-6 settembre)
A-B
C-D
SEMIFINALI – 12-13 settembre
FINALE – 19-20 settembre (data, orario e sede da definire)
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