Serie A Women's Cup: la graduatoria di ingresso per l’edizione 2026-27. Domani il sorteggio della fase a gironi

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Il primo atto della stagione 2026-27 è in programma lunedì 6 luglio alle ore 11. Nella sede della FIGC verranno infatti sorteggiati i tre gironi della seconda edizione della Serie A Women’s Cup, al via nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Parteciperanno le 12 squadre di Serie A Women, che come lo scorso anno saranno divise in tre gironi da quattro squadre ciascuno: alle semifinali accederanno le prime classificate e la migliore seconda, con la novità per la Serie A Women’s Cup 2026-27 rappresentata dal fatto che le semifinali si svolgeranno in gara unica e in casa di uno dei due club, con la sede che sarà determinata tramite sorteggio. La finale si giocherà invece in campo neutro nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre.

Ufficiale la graduatoria di ingresso alla competizione: la Juventus, detentrice del trofeo, occupa la posizione numero 1, seguita dalla Roma campione d’Italia. Il resto della graduatoria segue il posizionamento in classifica dell’ultima Serie A Women, con il Como 1907 neopromosso che occupa la posizione numero 12.

SERIE A WOMEN’S CUP 2026-27 – Graduatoria di ingresso

1 – Juventus

2 – Roma

3 – Inter

4 – Fiorentina

5 – Lazio

6 – Milan

7 – Napoli Women

8 – Como Women

9 – Sassuolo

10 – Ternana Women

11 – Parma

12 – Como 1907

IL SORTEGGIO In ogni girone sarà inserita una squadra tra la posizione 1 e la posizione numero 3 (A), una tra la posizione numero 4 e la numero 6 (B), una tra la numero 7 e la numero 9 (C) e una tra la numero 10 e la numero 12 (D).

Questo l’ordine predeterminato delle partite:

PRIMA GIORNATA (22-23 agosto)

D-A

B-C

SECONDA GIORNATA (29-30 agosto)

A-C

B-D

TERZA GIORNATA (5-6 settembre)

A-B

C-D

SEMIFINALI – 12-13 settembre

FINALE – 19-20 settembre (data, orario e sede da definire)