Milan Femminile, ufficiale l'ingaggio di Nerea Nevado
Nuovo volto in casa Milan Femminile. ll club rossonero ha comunicato l'acquisto del nuovo difensore Nerea Nevado. Di nazionalità spagnola e classe 2001, la Nevado arriva in rossonero dall'Athletic Club di Bilbao. Per le la firma su un contratto di due anni, fino al 2028.
MILAN FEMMINILE, UFFICIALE NEVADO
Il Milan Femminile acquista Nerea Nevado, il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Nerea Nevado dall'Athletic Club Femenino. Il difensore spagnolo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.
Nata a Santurtzi (Bizkaia) il 27 aprile 2001, Nerea cresce calcisticamente nella squadra della sua città natale, il Santurtzi, prima di passare al Bizkerre. Nel 2016, a soli 15 anni, entra a far parte dell'Athletic Club, con cui colleziona 100 presenze con la squadra B, arrivando anche a essere stabilmente coinvolta nella Prima Squadra.
Nel 2021 viene ceduta in prestito al Deportivo Alavés, neopromosso nella massima serie e, al termine della stagione, fa ritorno all'Athletic Club, dove rientra stabilmente tra le titolari.
Nerea è stata un punto di riferimento anche per le selezioni nazionali giovanili spagnole, conquistando il Campionato Mondiale Under 17 nel 2018.
Nerea Nevado indosserà la maglia numero 47".
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