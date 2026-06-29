Milan Femminile, saluta Giuliani dopo 5 anni. Il saluto del club: "Rossonera per sempre"

Milan Femminile, saluta Giuliani dopo 5 anni. Il saluto del club: "Rossonera per sempre"
© foto di Lorenzo De Angelis
Oggi alle 19:12MILAN FEMMINILE
di Francesco Finulli
Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, saluta il club rossonero dopo cinque anni e più di 100 partite

Addio pesante in casa Milan Femminile. Saluta dopo cinque stagioni e più di 100 partite in rossonero, la portiere Laura Giuliani, numero 1 anche della Nazionale Italiana. A comunicarlo il club milanista sui propri canali social. Secondo quanto viene riportato da TMW il futuro di Giuliani dovrebbe portarla in Germania, dove ha già giocato dal 2012 al 2017: sulle sue tracce ci sarebbe lo Stoccarda.

GIULIANI SALUTA IL MILAN FEMMINILE

Questo di seguito il messaggio del Milan Femminile che saluta così Laura Giuliani: "Oltre 100 presenze con i nostri colori, indossati con orgoglio e passione. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, Laura Giuliani.Rossonera una volta, Rossonera per sempre".