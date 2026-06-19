Milan Femminile, rinnovato il contratto di Sandra Estevez Ogalla

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Il Milan Femminile comunicata il rinnovo del contratto con il portiere classe 2002 Sandra Estevez Ogalla: la nota ufficiale del club

Il Milan Femminile continua la costruzione e la conferma della sua squadra, in vista della prossima stagione. Recentemente è stata rinnovata la Coach Suzanne Bakker, per tutta la prossima stagione. Oggi è toccato al portiere classe 2002 Sandra Estevez Ogalla. Arrivata in rossonero l'anno scorso, il club milanista ha deciso di prolungarle in contratto anche per la prossima stagione sportiva.

MILAN FEMMINILE, ESTEVEZ OGALLA RINNOVA

Il comunicato ufficiale del club su Sandra Estevez Ogalla: "AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Sandra Estévez Ogalla fino al 30 giugno 2029. Il portiere, classe 2002, è approdata in rossonero l’estate scorsa e, fin dal suo arrivo, ha dimostrato professionalità, dedizione e grande spirito di squadra. Sempre pronta a farsi trovare disponibile quando chiamata in causa, Sandra ha saputo offrire prestazioni solide, confermando quotidianamente il proprio valore dentro e fuori dal campo".