Milan Femminile, ufficiali tra addi: salutano Babb, Fedele e Zanini

Milan Femminile, ufficiali tra addi: salutano Babb, Fedele e ZaniniMilanNews.it
Oggi alle 22:12MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi
Il Milan ha annunciato l'addio di tre giocatrici che nella prossima stagione non faranno quindi parte della rosa della prima squadra femminile

>Attraverso Instagram, il Milan ha annunciato l'addio di tre giocatrici della prima squadra femminile rossonera: si tratta dei portieri Selena Babb, classe '95, e Noemi Fedele, classe '97, arrivate entrambe nel club di via Aldo Rossi nel 2021, e del difensore classe 2005 Paola Zanini, che è invece un prodotto del settore giovanile milanista.