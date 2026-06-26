Milan Femminile, ufficiali tra addi: salutano Babb, Fedele e Zanini
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Il Milan ha annunciato l'addio di tre giocatrici che nella prossima stagione non faranno quindi parte della rosa della prima squadra femminile
>Attraverso Instagram, il Milan ha annunciato l'addio di tre giocatrici della prima squadra femminile rossonera: si tratta dei portieri Selena Babb, classe '95, e Noemi Fedele, classe '97, arrivate entrambe nel club di via Aldo Rossi nel 2021, e del difensore classe 2005 Paola Zanini, che è invece un prodotto del settore giovanile milanista.
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