Il Milan femminile al lavoro per un nuovo portiere e allenatore della Primavera
Il Milan Femminile quest'estate deve far fronte a un paio di addii importanti e complicati da rimpiazzare. Dopo cinque stagioni il portiere Laura Giuliani ha salutato il Diavolo e probabilmente ripartirà dalla Germania, dove aveva già giocato a inizio della sua carriera. La Primavera invece ha detto addio al suo tecnico Matteo Zago, capace quest'anno di vincere lo Scudetto nella finalissima contro il Sassuolo ai tiri di rigore. La società al momento è al lavoro per trovare i rimpiazzi giusti.
MILAN FEMMINILE AL LAVORO PER NUOVO PORTIERE E TECNICO PRIMAVERA
Per quanto riguarda la prima squadra del Milan femminile, il club è in trattativa con il portiere statunitense Sally Rainey. Giovane talento americano, Rainey ha giocato negli ultimi mesi in Serbia alla Stella Rossa dopo gli inizi in alcune squadre di College negli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece il nuovo tecnico della Primavera, il Milan sonda ed è al lavoro per Marco Bruzzano, ex allenatore della Primavera della Juventus.
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