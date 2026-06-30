Laura Giuliani lascia il Milan: "Mi viene da sorridere ripercorrendo tutto il tempo passato insieme"

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Il portiere del Milan Femminile Laura Giuliani lascia il club e saluta tutti con un sentito post su Instagram

Dopo 5 anni da rossonera Laura Giuliani lascia il Milan. Ad annunciarlo è la stessa giocatrice con un post su Instagram:

"Caro Milan,

Dopo 5 anni, è arrivato il momento di salutarvi. Nella difficoltà che sto trovando nello scrivere questo messaggio, mi viene da sorridere ripercorrendo tutto il tempo passato insieme e sento dentro di me anche uno strascico di amarezza per non essere riuscita a contribuire nel portare questo club dove sempre meriterebbe di essere. Il mio percorso personale mi spinge oggi a chiudere un cerchio rimasto aperto per anni e di abbracciare una nuova avventura calcistica... lì dove tutto è iniziato.Ringrazio TUTTI coloro che mi hanno accompagnata in questo splendido capitolo rossonero, pronti a lottare insieme ed incondizionatamente per questa Maglia. Grazie ai nostri tifosi, che con noi hanno condiviso sogni e viaggi, sempre col Milan tatuato sulla pelle. Per me, Milano è e sarà sempre Casa.Arrivederci, Caro Milan.Con profonda gratitudine,Laura".