Milan Femminile, risolto il contratto con Valentina Donolato

Milan Femminile, risolto il contratto con Valentina DonolatoMilanNews.it
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Oggi alle 00:24MILAN FEMMINILE
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con la calciatrice Valentina Donolato.

Il Club ringrazia Valentina per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.