Milan Femminile, risolto il contratto con Valentina Donolato
MilanNews.it
AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con la calciatrice Valentina Donolato.
Il Club ringrazia Valentina per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.
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