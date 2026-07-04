Milan Femminile, risolto il contratto con Valentina Donolato

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AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con la calciatrice Valentina Donolato.

Il Club ringrazia Valentina per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.