Serie A Women 26-27: l'elenco completo delle partecipanti
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Ecco l'elenco completo delle squadre che parteciperanno alla Serie A Women 2026-27: c'è anche il Milan
Il sito della FIGC riporta l'elenco completo delle squadre che parteciperanno alla Serie A Women 2026-27: "All’esito delle procedure di ammissione al campionato, come previsto dal CU n. 127/A del 19 dicembre scorso, è stato definito l’organico della Serie A Women per la stagione 2026-27.
Serie A Women Athora 2026-27
Como 1907
Como Women
Fiorentina
Inter
Juventus
Lazio
Milan
Napoli Women
Parma
Roma
Sassuolo
Ternana Women".
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