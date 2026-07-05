Serie A Women 26-27: l'elenco completo delle partecipanti

Serie A Women 26-27: l'elenco completo delle partecipantiMilanNews.it
Oggi alle 13:12MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi
Ecco l'elenco completo delle squadre che parteciperanno alla Serie A Women 2026-27: c'è ovviamente anche il Milan

Il sito della FIGC riporta l'elenco completo delle squadre che parteciperanno alla Serie A Women 2026-27: "All’esito delle procedure di ammissione al campionato, come previsto dal CU n. 127/A del 19 dicembre scorso, è stato definito l’organico della Serie A Women per la stagione 2026-27.

Serie A Women Athora 2026-27
Como 1907
Como Women
Fiorentina
Inter 
Juventus
Lazio
Milan
Napoli Women
Parma 
Roma 
Sassuolo
Ternana Women". 