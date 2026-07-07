Serie A Women's Cup: raggruppamenti e calendario del Milan femminile

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Sono stati sorteggiati i gironi della seconda edizione della Serie A Women's Cup che si terrà tra agosto e settembre: il calendario del Milan

Anche quest'anno, dopo la prima edizione della scorsa stagione, torna la Serie A Women's Cup, il torneo di inizio stagione che vedrà coinvolte tutte le 12 squadre della Serie A Femminile. Quest'anno le partecipanti saranno suddivise in tre gironi da quattro squadre: le prime di ogni raggruppamento e la migliore seconda accederanno alle semifinali. La finalissima è prevista nel fine settimana del 19-20 settembre. L'anno scorso trionfò la Juventus, quest'anno la competizione sarà più agguerrita. Di seguito il raggruppamento e il calendario del Milan.

SERIE A WOMEN'S CUP, GIRONI E CALENDARIO DEL MILAN

I GIRONI

Girone A: Inter, Lazio, Napoli Women, Parma

Girone B: Roma, Fiorentina, Sassuolo, Ternana Women

Girone C: Juventus, Milan, Como Women, Como 1907

IL CALENDARIO

1ª giornata: 22-23 agosto 2026 - Milan-Como Women

2ª giornata: 29-30 agosto 2026 - Milan-Como 1907

3ª giornata: 5-6 settembre 2026 - Juventus-Milan

Semifinale: 12-13 settembre 2026

Finale: 19-20 settembre 2026