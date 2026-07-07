Serie A Women's Cup: raggruppamenti e calendario del Milan femminile
Anche quest'anno, dopo la prima edizione della scorsa stagione, torna la Serie A Women's Cup, il torneo di inizio stagione che vedrà coinvolte tutte le 12 squadre della Serie A Femminile. Quest'anno le partecipanti saranno suddivise in tre gironi da quattro squadre: le prime di ogni raggruppamento e la migliore seconda accederanno alle semifinali. La finalissima è prevista nel fine settimana del 19-20 settembre. L'anno scorso trionfò la Juventus, quest'anno la competizione sarà più agguerrita. Di seguito il raggruppamento e il calendario del Milan.
SERIE A WOMEN'S CUP, GIRONI E CALENDARIO DEL MILAN
I GIRONI
Girone A: Inter, Lazio, Napoli Women, Parma
Girone B: Roma, Fiorentina, Sassuolo, Ternana Women
Girone C: Juventus, Milan, Como Women, Como 1907
IL CALENDARIO
1ª giornata: 22-23 agosto 2026 - Milan-Como Women
2ª giornata: 29-30 agosto 2026 - Milan-Como 1907
3ª giornata: 5-6 settembre 2026 - Juventus-Milan
Semifinale: 12-13 settembre 2026
Finale: 19-20 settembre 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan