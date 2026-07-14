Milan Femminile, Anna Longobardi passa in prestito alla Lazio
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L'attaccante Anna Longobardi ha lasciato il Milan Femminile e si trasferisce in prestito alla Lazio fino al termine della stagione
L'attaccante Anna Longobardi lascia il Milan Femminile e passa in prestito alla Lazio fino al termine della stagione. Questo il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi:
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Anna Longobardi alla SS Lazio fino al 30 giugno 2027. Il Club augura ad Anna le migliori soddisfazioni per il prosieguo di questa stagione sportiva".
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