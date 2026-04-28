Serie A Femminile, il programma della 20^ giornata: sabato il derby di Milano
Il sito della FIGC riporta il programma della 20^ giornata della Serie A Femminile, in programma nel prossimo week-end: "Sarà Roma-Ternana Women la partita della ventesima giornata di Serie A Women Athora in onda su RaiSport e in streaming su RaiPlay, oltre a DAZN che trasmette tutte le gare del campionato. Il match si giocherà sabato 2 maggio alle 18.30 al Tre Fontane: in caso di vittoria, la squadra guidata da Luca Rossettini conquisterebbe aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia.
Sabato 2 maggio
Ore 12.30 Napoli Women-Juventus (DAZN)
Ore 15: Sassuolo-Genoa (DAZN)
Ore 18.30 Inter-Milan (DAZN)
Ore 18.30 Roma-Ternana Women (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Domenica 3 maggio
Ore 12.30: Parma-Lazio (DAZN)
Ore 15: Fiorentina-Como Women (DAZN)".
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