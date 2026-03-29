Il programma di oggi della Primavera, U15 e 16 Femminile

Il programma di oggi della Primavera, U15 e 16 Femminile MilanNews.it
Oggi alle 07:36MILAN FEMMINILE
di Lorenzo De Angelis

Altro weekend per il Settore Giovanile rossonero con tante trasferte interessanti. Nella giornata di domani spazio alle  gare di Under 15 e Under 16 a Udine e della Primavera Femminile a Verona in casa Hellas.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 29 MARZO

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-San Giuliano City, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata, Cremonese-Milan, ore 11.00 - CS Villa Angiolina, via Villa Angiolina, Cremona

UNDER 16: 24ª giornata, Udinese-Milan, ore 11.30 - CS U. Michieli, Pocenia (UD)

UNDER 15: 24ª giornata, Udinese-Milan, ore 11.30 - Campo Sportivo Comunale, Rivignano Teor (UD)

PRIMAVERA FEMMINILE: 19ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Stadio "Oliviero-Sinergy Stadium", via Sogare 9/C, Villafranca di Verona (VR)