Il programma di oggi della Primavera, U15 e 16 Femminile
Altro weekend per il Settore Giovanile rossonero con tante trasferte interessanti. Nella giornata di domani spazio alle gare di Under 15 e Under 16 a Udine e della Primavera Femminile a Verona in casa Hellas.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 29 MARZO
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-San Giuliano City, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata, Cremonese-Milan, ore 11.00 - CS Villa Angiolina, via Villa Angiolina, Cremona
UNDER 16: 24ª giornata, Udinese-Milan, ore 11.30 - CS U. Michieli, Pocenia (UD)
UNDER 15: 24ª giornata, Udinese-Milan, ore 11.30 - Campo Sportivo Comunale, Rivignano Teor (UD)
PRIMAVERA FEMMINILE: 19ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Stadio "Oliviero-Sinergy Stadium", via Sogare 9/C, Villafranca di Verona (VR)
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