MN - Serie A Women: il bollettino medico del Milan Femminile
Milan Femminile è attualmente in campo contro il Como per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Di seguito il bollettino medico della squadra femminile con le calciatrici attualmente infortunate.
Sesay: sovraccarico ginocchio destro
Zanini: infiammazione anca destra
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-COMO
MILAN: Giuliani, Koivisto, Cernoia, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw, Mascarello, Soffia, Keijzer, De Sanders. A disp. Sorelli, Estevez, Stokic, Renzotti, Piga, Tornaghi, Donolato, Kamczyk, Dompig. All. Suzanne Bakker.
COMO: Howard, Bergersen, Nischler, Berisja, Cecotti, Pavan, Vaitukaityte, Picchi, Gilardi, Rizzon, Madsen. A disp. Capelletti, Ronan, Saga, Pinther, Gelbhart, Bernardi, Mrchiori, Cappellano, Ruma. All. Paolo Tramezzani
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