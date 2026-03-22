MN - Serie A Women: il bollettino medico del Milan Femminile

MN - Serie A Women: il bollettino medico del Milan Femminile
Oggi alle 18:24MILAN FEMMINILE
di Lorenzo De Angelis

Milan Femminile è attualmente in campo contro il Como per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Di seguito il bollettino medico della squadra femminile con le calciatrici attualmente infortunate.

Sesay: sovraccarico ginocchio destro
Zanini: infiammazione anca destra

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-COMO

MILAN: Giuliani, Koivisto, Cernoia, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw, Mascarello, Soffia, Keijzer, De Sanders. A disp. Sorelli, Estevez, Stokic, Renzotti, Piga, Tornaghi, Donolato, Kamczyk, Dompig. All. Suzanne Bakker.

COMO: Howard, Bergersen, Nischler, Berisja, Cecotti, Pavan, Vaitukaityte, Picchi, Gilardi, Rizzon, Madsen. A disp. Capelletti, Ronan, Saga, Pinther, Gelbhart, Bernardi, Mrchiori, Cappellano, Ruma. All. Paolo Tramezzani