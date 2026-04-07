Serie A Femminile, la Top 11 della 18^ giornata: presenti anche due rossonere

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Il sito della FIGC riporta la Top 11 della 18^ giornata della Serie A Femminile, nella quale sono presenti anche due giocatrici del Milan, vale a dire Sara Stokic, autrice di una doppietta contro il Sassuolo, e Angelica Soffia: "La super prestazione contro la Fiorentina vale a Larissa Rusek un posto nella Top 11 della Serie A Women Athora. Juventus rappresentata, oltre che dall’austriaca, anche da Cecilia Salvai e Lindsey Thomas, a segno al Viola Park. Spazio in avanti anche per Cecilie Fløe, trascinatrice del Napoli Women, supportata da Emilie Haavi; l’altra presenza giallorossa è quella di Giada Greggi, ma un posto se lo guadagna anche Sara Stokic grazie alla doppietta sul campo del Sassuolo che ha regalato tre punti al Milan.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 della diciottesima giornata della Serie A Women Athora 2025-26:

Larissa Rusek: La bianconera è stata il portiere con la più alta percentuale di parate in questo turno di campionato tra quelli che hanno fronteggiato almeno un tiro in porta (83.3% - 5/6).

Emilie Woldvik: Oltre ad aver servito l’assist a Omarsdottir per il momentaneo 1-1 con la Juventus, la giocatrice della Fiorentina ha registrato la più alta percentuale di passaggi riusciti all’interno della trequarti avversaria tra quelle che ne hanno effettuati almeno 10 in quella zona del campo (92.3% - 12/13).

Cecilia Salvai: Oltre ad aver segnato il gol vittoria della Juventus contro la Fiorentina, la bianconera è stata una delle due giocatrici che hanno vinto più duelli aerei tra quelle con il 100% di successo in questo turno di Serie A (3/3 come per Baltrip-Reyes).

Bianca Vergani: Nella giornata di campionato appena terminata, la giocatrice del Napoli è stata quella che ha effettuato più respinte difensive (12).

Angelica Soffia: Oltre ad aver servito l’assist a Stokic per il primo dei tre gol del Milan contro il Sassuolo, la rossonera ha vinto 15 duelli in questa giornata di Serie A, almeno otto più di qualsiasi altra.

Marie Detruyer: La nerazzurra è stata, con Chidiac e Nischler, una delle tre centrocampiste che in questa giornata di Serie A hanno sia segnato che servito un assist (1+1 vs Lazio). Inoltre, nessuna tra le compagne di squadra ha effettuato più tiri della classe 2004 (due come Wullaert).

Giada Greggi: Oltre ad essere stata la centrocampista con più tocchi (82) e passaggi riusciti (57) in questo turno di campionato, la giallorossa è stata una delle tre in generale con più occasioni create per le compagne (quattro come Chidiac e Mascarello).

Lindsey Thomas: Oltre ad aver segnato il primo dei due gol della Juventus contro la Fiorentina, è stata una delle due giocatrici con più duelli vinti nel match (sette come Wälti) e, tra le bianconere, la prima per dribbling tentati (tre).

Sara Stokic: Oltre ad aver realizzato una doppietta nel 3-0 del Milan in casa del Sassuolo, la rossonera ha registrato il record di tocchi in area avversaria nella sfida del “Ricci” (sei).

Emilie Haavi: Nessuna giocatrice ha partecipato a più gol della giallorossa in questa giornata di campionato (tre - frutto di due reti e un assist - come Fløe).

Cecilie Fløe: Oltre ad essere la giocatrice che ha segnato più gol in questo turno di Serie A (tre contro il Genoa), l’attaccante del Napoli ha anche registrato il record di tiri nello specchio (sei)".