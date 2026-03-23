Serie A Femminile, i risultati della 17^ giornata: Milan-Como 0-0

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La Fiorentina non va oltre lo 0-0 con il Parma, con lo stesso punteggio si chiude Milan-Como, Ternana e Sassuolo non si fanno male nella lotta salvezza pareggiando 1-1 a Narni. Si chiude con questi risultati la 17ª giornata della Serie A Women Athora 2025/26, al termine della quale sorride soprattutto la Roma, volata a +6 sull’Inter e a +11 sulla Juventus in virtù del successo in rimonta nel derby con la Lazio e dei pareggi di nerazzurre e bianconere con Napoli e Genoa negli anticipi del sabato.

MILAN-COMO WOMEN 0-0. Termina con un altro pareggio, infine, anche la sfida tra Milan e Como nel posticipo delle 18.00. Il match di Fiorenzuola d’Arda lo sblocca van Dooren in avvio, ma la posizione della rossonera è oltre la linea e l’arbitro annulla il vantaggio. Dopo la fiammata del Diavolo i ritmi si abbassano e nessuna delle due formazioni, appaiate al settimo posto, trova l’affondo. Anche nella ripresa gli spunti offensivi non creano particolari insidie a Gilardi e Giuliani, ma l’estremo difensore del Milan rischia il pasticcio nel finale, quando nel tentativo di far ripartire le compagne offre involontariamente il pallone alle rivali: alla fine calcia Picchi, ma la numero 1 rossonera alza il pallone in corner facendosi perdonare l’errore. Niente da fare per la formazione di Bakker, che non solo non accorcia sulla zona Champions League, ma per la prima volta nel massimo campionato rimane a secco di reti per due gare interne consecutive. Continua invece l’imbattibilità delle lariane dall’arrivo in panchina di Tramezzani (espulso nella gara odierna): 369’ senza subire gol.

Fiorentina-Parma 0-0

Ternana Women-Sassuolo 1-1

Milan-Como Women 0-0

Genoa-Juventus 0-0

Inter-Napoli Women 2-2

Lazio-Roma 1-2

