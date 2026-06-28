Leao gioca 20 minuti, Ramos 0: il Portogallo pareggia e arriva secondo

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Altra gara insipida del Portogallo che pareggia 0-0 con la Colombia e si accontenta del secondo posto: 20 minuti per Leao, 0 per Ramos

Il Portogallo doveva vincere nella notte italiana contro la Colombia per conquistare il primo posto del girone e guadagnarsi una parte di tabellone più favorevole. La formazione lusitana, però, fatica e a tratti rischia di capitolare: la gara finisce 0-0 e così i portoghesi chiudono al secondo posto il girone, proprio dietro ai sudamericani. Tra le fila della rosa del CT Roberto Martinez poco spazio per Rafael Leao che entra nel finale, provando ad accendersi invano.

PORTOGALLO: 20 MINUTI PER LEAO, 0 PER RAMOS

Si può dire che nel Portogallo c'erano due rossoneri impegnati questa notte. Uno era ovviamente Rafael Leao, ancora una volta entrato solamente al 70°: nei 20 minuti finali prova a dare un po' di brio all'attacco portoghese ma non trova il gol. L'altro sarà presto un giocatore del Milan, Gonçalo Ramos: il centravanti è rimasto in panchina tutta la gara, chiuso da un Ronaldo inesistente. È la seconda gara consecutiva senza alcun minuto, dopo i 12 finali all'esordio con il Congo. Proprio gli africani, nell'altra gara del girone, hanno rimontato 3-2 l'Uzbekistan e si sono regalati i sedicesimi di finale contro l'Inghilterra il prossimo 1° luglio.