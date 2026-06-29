Milan, mercato targato Mendes: Cardinale si affida al super agente
Il grande protagonista del mercato estivo del Milan è Jorge Mendes. Il potente agente portoghese ha già inciso sul nuovo corso rossonero con l'operazione Gonçalo Ramos, l'acquisto più oneroso nella storia del club rossonero. Cardinale, deciso a gestire in prima persona le scelte più importanti, ha scelto di affidarsi anche a consulenti esterni, soprattutto in assenza di un direttore sportivo di grande esperienza.
Mendes quindi oggi è centrale: da Antonio Silva del Benfica ad altre possibili soluzioni, come ad esempio Casadò per il centrocampo. Il suo rapporto con il milan, comunque, non nasce ora: in passato ha lavorato su Joao Felix, Sergio Conceiçao, Estupinan e André Silva, quando lo fece arrivare dal Porto nel 2017. Sullo sfondo, anche un vecchio sogno mai realizzato e raccontato in prima persona da Massimo Mirabelli: Cristiano Ronaldo.
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