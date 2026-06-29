Milan, mercato targato Mendes: Cardinale si affida al super agente

vedi letture

In assenza di un direttore sportivo esperto, Gerry Cardinale ha deciso di affidarsi ad uno come Jorge Mendes per il calciomercato

Il grande protagonista del mercato estivo del Milan è Jorge Mendes. Il potente agente portoghese ha già inciso sul nuovo corso rossonero con l'operazione Gonçalo Ramos, l'acquisto più oneroso nella storia del club rossonero. Cardinale, deciso a gestire in prima persona le scelte più importanti, ha scelto di affidarsi anche a consulenti esterni, soprattutto in assenza di un direttore sportivo di grande esperienza.

Mendes quindi oggi è centrale: da Antonio Silva del Benfica ad altre possibili soluzioni, come ad esempio Casadò per il centrocampo. Il suo rapporto con il milan, comunque, non nasce ora: in passato ha lavorato su Joao Felix, Sergio Conceiçao, Estupinan e André Silva, quando lo fece arrivare dal Porto nel 2017. Sullo sfondo, anche un vecchio sogno mai realizzato e raccontato in prima persona da Massimo Mirabelli: Cristiano Ronaldo.