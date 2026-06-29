Le possibili cifre dell'operazione Antonio Silva: Milan al lavoro con Jorge Mendes

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Il Milan fa sul serio per Antonio Silva. Dopo l'incontro di oggi tra Mendes e il Benfica potrebbero uscire fuori le possibili cifre dell'affare

Dopo Gonçalo Ramos il Milan sta lavorando con insistenza su un altro assistito di Jorge Mendes, oltre che - nuova - priorità di Ruben Amorim per quest'estate: Antonio Silva. Il difensore classe 2003 è infatti la prima scelta del lusitano per andare a rinforzare e completare la retroguardia in vista della prossima stagione.

Per caratteristiche e costi il centrale del Benfica è l'operazione migliore possibile per il Milan, che è in constante contatto con il potente agente portoghese per cercare di anticipare la concorrenza sul giocatore. Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, considerando la situazione contrattuale del giocatore, in scadenza nel giugno 2027, le Aquile potrebbero arrivare a chiedere 20 milioni di euro per il cartellino di Silva, che dal canto suo avanzza invece una ricerca da circa 3 milioni di euro a stagione, ovvero il doppio rispetto a quello che percepisce oggi a Lisbona.