Oggi Jorge Mendes incontrerà il Benfica per Antonio Silva

Oggi Jorge Mendes incontrerà il Benfica per Antonio SilvaMilanNews.it
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Oggi alle 11:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Oggi si potrebbe decidere parte del futuro di Antonio Silva: Jorge Mendes incontrerà infatti la dirigenza del Benfica per comunicarle l'intenzione del difensore di andare via

Quella di oggi potrebbe già essere una giornata decisiva per quanto riguarda il futuro di Antonio Silva. Il centrale classe 2003, in scadenza con il Benfica nel giugno 2027, è oramai un obiettivo dichiarato del Milan, che per la difesa aveva comunque sondato altri profili prima di decidere di virare sul portoghese. 

Stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, oggi Jorge Mendes incontrerà la dirigenza del Benfica per comunicarle la volontà del suo assistito, ovvero andare via. Nelle scorse settimane le Aquile hanno fatto il possibile per riaprire i dialoghi per il rinnovo, ma non c'è stato alcun verso, con Antonio Silva intenzionato a provare una nuova esperienza in carriera, scottato dalle difficoltà dell'ultima stagione che non gli hanno permesso di andare al Mondiale. 