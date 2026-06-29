Bogert a CBS Golazo: "Pulisic in MLS? No, il Milan ha chiarito che Christian non è in vendita quest'estate"
Intervenuto in diretta a CBS Golazo, il collega Tom Bogert di The Athletic ha fatto il punto sul futuro di Christian Pulisic, il cui nome negli scorsi giorni è stato accostato con una certa insistenza alla MLS, in modo particolare ai New York City FC:
“Pulisic in MLS? Quest’estate? Se volete la risposta sicura quella è no. Il New York City sono molto interessati a Christian Pulisic, hanno anche sondato la possibilità. Il Milan ha chiarito che Pulisic quest’estate non è in vendita. Ha ancora 12 mesi di contratto, ma il Milan ha l’opzione di rinnovarlo per un’altra stagione. Non so se lo faranno, ma sono fiducioso che gli prolungheranno il contratto. Quindi è come se avesse due anni di contratto ancora con il Milan e non uno solo. Voglio essere chiaro: il Milan ha un nuovo allenatore, un nuovo board ed è stato chiaro, Pulisic non è in vendita”.
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