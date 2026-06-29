A Bola: "Milan non disposto a pagare 20-25 mln per Antonio Silva"

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Dal Portogallo arrivano delle smentite importanti in merito alla trattativa tra il Milan e il Benfica per Antonio Silva

Stando a quanto riportato dai colleghi di A Bola, il Milan non sarebbe al momento una vera minaccia per il Benfica nella corsa ad Antonio Silva. Il quotidiano porotghese smentisce, almeno per il breve - ed imminente - periodo, l'idea di un affondo rossonero alle cifre che sono circolate in Italia, ovvero 20-25 milioni di euro.

Il passaggio chiave è chiaro: secondo A Bola il Milan non starebbe guardando ad Antonio Silva con l'intenzione concreta di pagare quella cifra, anche perché Ruben Amorim avrebbe altre priorità sul mercato. Restano quindi aperte le porte per il rinnovo con il Benfica, che sta provando a fare il possibile per trattenere Antonio Silva a Lisbona.