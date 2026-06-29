Dal Portogallo: l'allenatore del Benfica non vuole privarsi di Antonio Silva, pronto un nuovo tentativo per il rinnovo

Dal Portogallo: l'allenatore del Benfica non vuole privarsi di Antonio Silva, pronto un nuovo tentativo per il rinnovo
Oggi alle 10:48Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Mentre il Milan lavora per Antonio Silva, il Benfica fa di tutto per cercare di mantenerlo al centro del progetto tecnico

Il Benfica non ha intenzione di privarsi facilmente di Antonio Silva. Stando a quanto riportato dai colleghi portoghesi di Record, il nuovo tecnico delle Aquile, Marco Silva, considera il centrale classe 2003 una pedina importante per la prossima stagione non vorrebbe fare a meno di lui.

Il difensore, seguito dal Milan, avrebbe già ricevuto una proposta per prolungare il contratto con il club di Lisbona, che nelle prossime ore potrebbe farsi nuovamente sotto con un obiettivo chiaro: convincerlo a rinnovare così da mantenerlo al centro del progetto tecnico.  