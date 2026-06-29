Amorim sogna Hjulmand ma lo Sporting spara alto: per il danese servono 50 milioni
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Morten Hjulmand è la prima scelta di Ruben Amorim per il centrocampo del Milan, ma la richiesta dello Sporting è molto alta
Oltre all'attaccante e al difensore, Ruben Amorim ha indicato al Milan anche alcuni profili graditi per andare a rinforzare il centrocampo. In cima alla lista dei desideri del tecnico portoghese ci sarebbe Morten Hjulmand, mediano danese ex Lecce, esploso definitivamente sotto la sua guida allo Sporting Lisbona. Il club portoghese è anche pronto a cederlo, ma la valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro, con Atletico Madrid ed alcune squadre di Premier alla finestra.
Cardinale dovrà dunque decidere se fare un altro investimento pesante alla Gonçalo Ramos, oppure virare su alternative più economiche come ad esempio Marc Casadò del Barcellona, considerando le uscite oramai scontate di Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana.
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